HR-эксперт Филимоненко посоветовала проверять рекомендации о кандидатах

Специалисты по подбору персонала поделились секретами, как распознать токсичного сотрудника еще на этапе собеседования. Как сообщило СМИ , тревожные сигналы — это резкая реакция на вопросы, привычка перекладывать вину на других и негативный отзыв о прошлых местах работы.

Ирина Филимоненко, эксперт в области подбора персонала, посоветовала проверять рекомендации о кандидатах не через предоставленные ими контакты, а через заказчиков или знакомых из этой же компании. Такой подход помогает избежать подставных отзывов.

«Обычно сомнения, которые появляются вначале, только подтверждаются со временем», — добавила специалист.

По ее словам, руководитель играет ключевую роль в формировании отношений в команде. Важно проводить встречи один на один с сотрудниками, чтобы они могли поделиться своими сложностями и получить поддержку.