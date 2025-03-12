HR-эксперт Филимоненко посоветовала проверять рекомендации о кандидатах
Специалисты по подбору персонала поделились секретами, как распознать токсичного сотрудника еще на этапе собеседования. Как сообщило СМИ, тревожные сигналы — это резкая реакция на вопросы, привычка перекладывать вину на других и негативный отзыв о прошлых местах работы.
Ирина Филимоненко, эксперт в области подбора персонала, посоветовала проверять рекомендации о кандидатах не через предоставленные ими контакты, а через заказчиков или знакомых из этой же компании. Такой подход помогает избежать подставных отзывов.
«Обычно сомнения, которые появляются вначале, только подтверждаются со временем», — добавила специалист.
По ее словам, руководитель играет ключевую роль в формировании отношений в команде. Важно проводить встречи один на один с сотрудниками, чтобы они могли поделиться своими сложностями и получить поддержку.