HR-эксперт Ерхов назвал перераспределение труда последствием использования ИИ

Несмотря на широкое распространение нейросетей, профессиям журналистов, юристов и бухгалтеров пока ничто не угрожает. Об этом сообщил управляющий партнер HR агентства «ТуБи» Роман Ерхов в беседе с ИА НСН .

По словам эксперта, использование искусственного интеллекта создает угрозу для профессий, основанных на шаблонных операциях.

«Тем не менее, говорить о массовом исчезновении профессий преждевременно. Российская практика показывает: там, где появляется ИИ, возникает новая зона ответственности человека в виде контроля качества», — отметил специалист.

Как пояснил Ерхов, технологии приводят к перераспределению труда. Так, бухгалтер превращается в аналитика, HR-менеджера ждет роль стратегического партнера по развитию персонала, а журналисты станут кураторами содержания и аналитики.