HR-эксперт Быханов призвал создавать условия для привлечения молодежи в горнодобывающую отрасль

Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов в интервью радиостанции Sputnik рассказал, как можно решить проблему кадрового голода в горнодобывающей отрасли.

По словам эксперта, отсутствие четких стимулов и условий труда приводит к тому, что сфера вынуждена полагаться на династии и привлечение мигрантов.

«Необходимы современные инструменты и технологии, способные заинтересовать молодежь. Молодые люди боится трудностей, связанных с работой в суровых условиях, таких как тундра», — отметил специалист.

Как пояснил Быханов, чтобы профессия стала привлекательной и конкурентоспособной, компании должны инвестировать в обновление инфраструктуры и оборудования.