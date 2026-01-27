HR-эксперт Быханов объяснил, что снегопад может считаться уважительной причиной опоздания

Сильный снегопад часто считается уважительной причиной для опоздания, так как связан с обстоятельствами непреодолимой силы: ухудшением дорожной обстановки, транспортным коллапсом, задержками общественного транспорта и затруднениями при передвижении пешком. Об этом рассказал управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов в беседе с Life.ru .

По его словам, многое в такой ситуации зависит от внутренних правил компании. Если руководство не принимает погодные условия всерьез, сотруднику стоит заранее предупредить о вероятной задержке и предложить варианты компенсации пропущенного рабочего времени, например работу из дома или перенос части задач.

«Также рекомендуется предоставить доказательства: справки из метеослужбы, документы от транспортных компаний о задержках рейсов, фотографии автомобиля, закопанного в сугроб», — отметил эксперт.

Особенно строго к опозданиям относятся на режимных объектах. В таких организациях рекомендуется заранее обсуждать с руководством способы минимизации рисков опозданий и порядок действий в чрезвычайных ситуациях.