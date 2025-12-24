HR-эксперт Булкина сообщила, что помощь ИИ при составлении резюме сразу бросается в глаза

Длительное отсутствие приглашений на собеседования чаще обусловлены недостатками самого резюме кандидата, а не общим положением на рынке труда. Об этом сообщила HR-эксперт Елена Булкина в беседе с Pravda.Ru.
Специалист выделила ряд факторов, препятствующих активному отклику работодателей. Среди возможных причин она назвала некорректно сформулированное резюме. Так, использование нейросетей при составлении сразу бросается в глаза.
Булкина также обратила внимание на возможное несоответствие требованиям конкретной должности, излишнюю краткость описания профессиональных успехов, образования и квалификации. Еще один минус — оформление документа в небрежной форме, добавила «Пенза-пресс».
