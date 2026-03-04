HR-эксперт Аликова отметила, что женщины все чаще интересуются работой в горнодобывающей отрасли

HR-эксперт Анна Аликова рассказала «Известиям» , что женщины все чаще интересуются работой в горнодобывающей отрасли. Главным стимулом для них являются стабильность и высокий уровень дохода, а не романтика шахтерского труда.

Одним из наиболее привлекательных направлений для женщин является профессия маркшейдера. Это специальность, близкая к работе геодезиста, но выполняемая под землей. Маркшейдер отвечает за расчеты траектории прокладки тоннелей и контроль точности горных работ, что напрямую влияет на безопасность. По словам эксперта, такая работа требует аналитических навыков и точных расчетов, а не тяжелого физического труда.

Еще одно направление, которое постепенно привлекает женщин, — управление тяжелой техникой, например, работа машинистом экскаватора или погрузчика. Современные машины оснащаются комфортными кабинами, кондиционерами и электронными системами управления, поэтому физическая нагрузка значительно снижается.

Однако работа в отрасли связана с рядом серьезных рисков.

«Постоянная вибрация от тяжелой техники и нагрузка на позвоночник могут серьезно сказаться на женском здоровье, особенно если женщина планирует иметь детей», — пояснила Аликова.

Для успешной интеграции женщин в отрасль необходимы несколько условий. Среди них — использование современной техники с комфортными условиями работы, программы профессионального переобучения, политика нулевой терпимости к домогательствам на предприятиях и более гибкие графики для сотрудников с детьми.