HR-эксперт Абгарян: удаленка уменьшила разрыв между центром и периферией

Все больше россиян стремятся работать удаленно. Эффектом внедрения дистанционного формата стал рост профессиональных компетенций и уменьшение разрыва между центром и периферией, рассказала директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, компании значительно расширили географию подбора сотрудников и начали закрывать потребности за счет найма удаленных работников в регионах. Таким образом удаленка стала своего рода социальным лифтом.

При этом такой формат трудоустройства не решает общую проблему дефицита кадров в стране. Российские организации по-прежнему продолжают жестко конкурировать за ценных работников, отметила Абгарян.

По следам GTA. Как адепты тайного культа захватывают мир

Небольшой, но строгий. Как православные будут соблюдать Успенский пост

«Тоска по Байдену». Трамп так и не свыкся с потерей удобного оппонента

«Интервью века»? О чем и зачем говорили Дональд Трамп и Илон Маск

Вестник «могилизации». Зачем сенатор Линдси Грэм приехал в Киев?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте