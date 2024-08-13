HR-эксперт Абгарян: удаленка уменьшила разрыв между центром и периферией

Все больше россиян стремятся работать удаленно. Эффектом внедрения дистанционного формата стал рост профессиональных компетенций и уменьшение разрыва между центром и периферией, рассказала директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян в беседе с « Газетой.ru».

По словам специалиста, компании значительно расширили географию подбора сотрудников и начали закрывать потребности за счет найма удаленных работников в регионах. Таким образом удаленка стала своего рода социальным лифтом.

При этом такой формат трудоустройства не решает общую проблему дефицита кадров в стране. Российские организации по-прежнему продолжают жестко конкурировать за ценных работников, отметила Абгарян.