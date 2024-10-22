HR-эксперт Абгарян: на собеседовании стоит спросить о глобальных целях и стратегии компании

Правильно подобранные вопросы помогут повысить шансы на удачное прохождение собеседования. Об этом рассказала операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян в беседе с « Известиями ».

Она посоветовала задавать вопросы о глобальных целях и стратегии компании. Кроме того, не лишним будет узнать о достижениях, которыми гордится работодатель, а также о крупных клиентах и успешных кейсах.

«Не стоит ожидать от HR-специалиста развернутого ответа на эти вопросы, но общая картина <…> у вас должна сложиться», — добавила Абгарян.

По ее словам, во время интервью следует спросить о корпоративной культуре. Подробная информация поможет сопоставить ценности организации с личными.