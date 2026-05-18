HR-директор Цой назвала работу на заводе хорошим стартом для выпускников по специальности

Работа на заводах имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, предприятия предлагают хороший социальный пакет и заработную плату, с другой — доход часто зависит от количества переработок. HR-директор ГК АЛИДИ Виктория Цой рассказала «Газете.Ru» , что заводы в России делятся на две основные категории.

Первая — государственный сектор, где сотрудники получают гарантии от призыва, стабильные контракты и хорошую социальную поддержку. Однако зарплаты там часто ниже рыночных. Вторая категория — компании, оставшиеся после ухода западных игроков, которые сохранили западные стандарты: достойный социальный пакет, премии, иногда даже 13-ю зарплату.

Средняя зарплата для линейного персонала на производстве составляет 70–120 тысяч рублей в месяц. Это касается рабочих, сварщиков, токарей, а не топ-менеджеров. Сумма сильно зависит от региона, специальности и компании.

Эксперты считают, что работа на заводе особенно подходит пенсионерам и людям серебряного возраста (50+): они получают защиту, санатории, статус наставников, признание. Также это хороший старт для выпускников по специальности — для получения опыта, особенно на заводах с историей.

Однако для молодежи и молодых специалистов карьерный путь на заводе долгий — придется доучиваться. В ближайшие годы рынок рабочих профессий будет меняться, и выигрывать будут предприятия, которые смогут выстроить нормальные условия жизни вокруг работы — предсказуемый график, безопасность, обучение, возможность роста и программы благополучия.