HR-директор NC Logistic Пак отметила, что социальные сети могут повлиять на шансы трудоустройства

При рассмотрении кандидатов на трудоустройство работодатели все чаще учитывают содержание их профилей в социальных сетях. Неприемлемые комментарии, проявление вредных привычек и агрессия в интернете могут стать причиной отказа, предупредила в беседе с «Известиями» HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак.

По мнению эксперта, хотя российское законодательство защищает персональные данные и ограничивает сбор не связанной с профессиональными требованиями информации, формально просьба предоставить ссылки на социальные сети не запрещена. Однако такое требование должно соответствовать нормам и этическим стандартам.

Если кандидат публикует фотографии в неприемлемых ситуациях или выражает агрессию, это негативно влияет на мнение работодателя, подчеркнула Пак. Особое внимание следует уделить контенту, который может вызвать негативную реакцию. Например, демонстрация алкоголизма или других вредных привычек может повлиять на восприятие профессионализма кандидата.

Чтобы избежать негативного влияния социальных сетей на карьеру, эксперт рекомендует контролировать публикуемый контент и использовать настройки конфиденциальности для ограничения доступа к личной информации. Создание отдельных профилей для деловых контактов также может быть полезным.

«Настройки конфиденциальности здесь играют ключевую роль: ограничение доступа к личной информации и фотографиям позволяет транслировать во внешний круг материалы только профессионального характера», — добавила эксперт.

Регулярный аудит постов и комментариев поможет поддерживать положительный имидж в сети. Грамотно оформленные аккаунты могут стать дополнительным плюсом при трудоустройстве, заключила Ирина Пак.