Хозяйствующий субъект нарушил Закон о рекламе

Ранее в Управление поступили обращения физических лиц о распространении на транспортном средстве рекламы частного детского сада с нарушением требований Закона о рекламе.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе, выдала обязательное для исполнения предписание и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.38 КоАП.