Холодный июнь оставил москвичей дома: выезды на дачи снизились на треть

В среднем в июне переезжают на дачи до 15% москвичей, но холодная и дождливая погода внесла свои коррективы — в этом году цифра упала до 10%. Об этом свидетельствует исследование компании МТС на основе обезличенных данных пользователей.

Среди тех, кто все-таки отправился на лето за город, наибольшей популярностью пользуются север, северо-запад и запад Московской области — их доля доходит до половины. Больше всего дачников приехало в окрестности Истры, Клина и Одинцова.

Это привело к росту мобильного трафика в области — в зависимости от муниципального округа он увеличился на 7-10%. Чтобы обеспечить непрерывную связь, инженеры компании перенастраивают старые и вводят в эксплуатацию новые базовые станции.

«С начала этого года на территорию за пределами МКАД пришлось более 56% от всех построенных в столичном регионе современных базовых станций LTE», — заявил технический директор оператора Московского региона Владислав Медведев.