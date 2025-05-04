Хирурги из России и Казахстана провели детям в Караганде 11 операций на ЖКТ

В Караганде врачи из Казахстана и России провели 11 операций детям с серьезными заболеваниями желудка и кишечника. Все вмешательства прошли успешно. Еще 18 детей бесплатно проконсультировали специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Казахстана .

«В Караганде на базе многопрофильной областной детской больницы прошел международный мастер-класс по малоинвазивной детской колопроктологии. Он объединил ведущих хирургов из Казахстана и России, чтобы помочь детям с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — говорится в сообщении.

Операции проходили по обучающему проекту, который возглавил один из лучших детских хирургов России — профессор Игорь Киргизов. Под его руководством провели сложные малоинвазивные операции, за которыми наблюдали врачи из разных городов Казахстана.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил Абхазию с рабочим визитом. По его словам, российские врачи в ходе масштабной диспансеризации провели медосмотр более 21,7 тысячи абхазских детей.