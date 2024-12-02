Хирург Умнов: прогулки без шапки зимой могут обернуться обморожением ушей

Шапка — это не только красивый аксессуар, но и обязательный атрибут для защиты от холода в зимнее время. Отсутствие головного убора может привести к обморожению ушей и некрозу, рассказал хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.
Специалист отметил, что при длительном воздействии холода в организме могут начаться необратимые последствия вплоть до самоампутации. При интенсивном согревании замерзшего участка появляется опасность отравления организма продуктами распада, это может спровоцировать острую почечную недостаточность.
Кроме того, замерзшая кожа теряет свою чувствительность. При ее нагреве повышается риск ожога тканей, подчеркнул Умнов.
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