Хирург Мороз нашла следы пластических операций во внешности Анастасии Решетовой и Алсу

Пластический хирург и косметолог Светлана Мороз в беседе с изданием kp.ru сравнила внешности бывшей девушки Тимати Анастасии Решетовой и певицы Алсу.

По словам пластического хирурга, и у Анастасии, и у Алсу видны изменения во внешности. Очевидно, что модель делала ринопластику и эндоскопический лобно-височный лифтинг. Кроме того, Анастасия могла прибегать к контурной пластике и «уколам красоты».

«Алсу очень хорошо выглядит, и бесспорно — косметолог у нее замечательный. Но никакой ботулотоксин не поднимет так бровь. Скорее всего, имел место лобно-височный лифтинг», — прокомментировала внешность певицы хирург.

Сама артистка как-то делилась с журналистами, что время от времени прибегает к «уколам красоты».

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