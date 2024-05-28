Хирург Григорянц: пластика делает человека более уверенным в себе

Пластические операции по устранению недостатков внешности делают человека более уверенным в себе и счастливым. Об этом рассказал пластический хирург Владислав Григорянц в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, удачно проведенная операция положительно влияет на психологическое состояние. Став внешне более молодыми и красивыми, пациенты долгое время пребывают в эмоционально-приподнятом настроении, сообщила Общественная Служба Новостей.

При этом людям, которые излишне придираются к своей внешности и требуют невозможных результатов, стоит отказывать в проведении операции, отметил врач.