Хирург Алексанян назвал мифом убеждение, что пластические операции только для богатых

Пластические операции становятся все более доступными благодаря современным технологиям. Они не являются привилегией только состоятельных людей. Об этом сообщил пластический хирург Тигран Алексанян в беседе с News.ru .

По его словам, в настоящее время клиники предлагают разнообразные программы и гибкие варианты оплаты. Утверждение, что такие процедуры доступны только богатым, врач назвал мифом.

«Стоимость пластической операции, безусловно, варьируется в зависимости от сложности и используемых материалов, но доступные варианты существуют», — заверил эксперт.

Он также напомнил, что пластическая хирургия может улучшить внешний вид, но не решит внутренние проблемы и психологические комплексы. Поэтому необходимо правильно определить свои ожидания и цели.