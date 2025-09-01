Хирург Алексанян назвал блефаропластику самой популярной пластической операцией среди мужчин

Мужчины все чаще делают блефаропластику — коррекцию век. Об этом рассказал пластический хирург Тигран Алексанян в интервью сайту News.ru .

По словам специалиста, с возрастом кожа век обвисает, придавая лицу изможденный вид. Эта операция позволяет избавиться от недостатков, освежить взгляд и сделать его более энергичным.

На втором месте — коррекция формы носа, направленная на устранение горбинки или изменение ширины спинки носа. Также хирург отметил, что мужчины часто делают липосакцию для коррекции фигуры и придания ей спортивного вида. Заметно возрос интерес к имплантации волос, которая помогает справиться с облысением и вернуть уверенность в себе, заключил доктор.