Хирург Алексанян: быстрее всего пациенты видят эффект от блефаропластики, маммопластики и липосакции

Пластический хирург Тигран Алексанян в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, какие пластические операции дают самый быстрый эффект. По словам медика, это блефаропластика, маммопластика и липосакция.

Например, отеки и синяки после блефаропластики сходят в течение нескольких дней, а окончательный результат заметен уже через несколько недель. Маммопластика помогает скорректировать пропорции фигуры и избавиться от комплексов. Врач снимает швы через несколько дней, а эффект заметен сразу же после операции.

Что касается липосакции, то после операции на теле могут появиться отеки и синяки, однако результаты работы будут заметны практически сразу, сообщил Алексанян.