Хиромант Чурон назвала четкую линию сердца признаком эмоциональной зрелости

Хиромант Татьяна Чурон поделилась с « Москвой 24 », какие черты на ладони могут указывать на предрасположенность к счастливому браку.

По словам эксперта, не существует единственного магического знака, который гарантирует идеальный роман. Однако анализ совокупности различных признаков может помочь понять, кто станет прекрасным партнером.

Специалист посоветовала обращать внимание на линию сердца. Если она глубокая, четкая и непрерывная, это говорит об эмоциональной зрелости и стабильности. Извилистая или прерывистая линия может указывать на склонность к непредсказуемым отношениям.