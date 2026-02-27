Химик Васильев поделился способами очистки обуви от химических реагентов

Профессор, заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Николай Васильев поделился с «Газетой.Ru» способами очистки обуви от химических реагентов, которые используются для борьбы с гололедицей и могут повредить зимнюю обувь.

По словам эксперта, в современных противогололедных смесях содержится хлорид в гранулированном виде, а также могут присутствовать ацетат аммония, ацетат калия, хлористый магний и нитраты кальция. Эти вещества могут проникать в структуру обуви, вызывая появление белых разводов и деформацию, написал aif.ru.

Васильев рекомендует промывать кожаную обувь теплой водой с использованием смягчающих составов, избегая жестких щеток и горячей воды. После удаления разводов необходимо обработать поверхность водоотталкивающими средствами. Замшевую обувь лучше не носить в таких условиях, но если это произошло, можно попробовать специальные средства для удаления солевых растворов.

Профессор также предлагает в качестве защиты носить галоши или обувь из синтетических материалов.