Химик Ткаченко рассказала, что водоросли в косметике хорошо увлажняют кожу и восстанавливают ее

Водоросли в составе косметических средств — это очень полезный компонент, который хорошо увлажняет кожу. Об этом «Известиям» рассказала химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

По ее словам, водоросли увлажняют кожу гораздо лучше популярной сейчас гиалуроновой кислоты. Кроме того, они положительно влияют на регенирацию кожи, способствуют ее обновлению и заживлению.

Наконец, часть водорослей имеют антицеллюлитный эффект, жиросжигающие и лимфодренажные свойства, добавила эксперт. Она также рекомендовала использовать косметику с фикусом и спирулиной в составе.