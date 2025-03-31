Химик Рудакова рассказала, что лилиаль в красках для волос не опасен

Лилиаль, признанный опасным синтетическим веществом, недавно был обнаружен в некоторых красках для волос. Преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Марина Рудакова разъяснила «Газете.Ru» , что в малых дозах лилиаль безвреден.

Как отметила специалист, в 2023 году это вещество официально запретили в Австралии, а в Европе Национальный институт здоровья внес лилиаль в список вредных веществ. Это случилось после проведения исследований на животных, которые якобы выявили токсичность по отношению к фертильным функциям, а также канцерогенные свойства.

«Но никаких исследований на людях не было. А другие исследования сообщают, что отрицательных токсических эффектов лилиаля, в том числе при высоких концентрациях, выявлено не было», — сообщила химик.

Рудакова отметила, что лилиаль является компонентом многих отдушек и придает им приятный аромат. Его концентрация в косметике и красках предельно мала, поэтому вещество не может причинить вред здоровью человека. Опасность при контакте с кожей представляет лилиаль только в чистом виде. Краски с этим компонентом опасны другими составляющими, например, аммиаком и перекисью водорода.