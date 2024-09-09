Химик Панов: на ремешке смарт-часов может скапливаться кишечная палочка

На силиконовых и резиновых браслетах, используемых для смарт-часов, могут скапливаться опасные грибки и бактерии. В их числе — стафилококк и кишечная палочка, рассказал кандидат химических наук Алексей Панов в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, при постоянной носке кожа под ремешком становится влажной, это становится отличной средой для размножения бактерий. В свою очередь, все условно-патогенные микроорганизмы способны спровоцировать развитие атопического дерматита.

Чтобы этого избежать, необходимо регулярно снимать браслеты и проводить их тщательную санитарную обработку, отметил Панов.