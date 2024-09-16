Доцент кафедры Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, как отличить поддельный парфюм от оригинала. Он посоветовал покупать духи только в магазинах крупных сетей, сообщил News.ru.
Химик также рекомендовал обращать внимание на упаковку средства. Низкое качество печати, неточности и опечатки — признаки фальсификата.
«Бренды заботятся о деталях», — отметил эксперт.
Еще один тревожный сигнал — сомнительные ингредиенты. Синтетика и растворитель в составе свидетельствуют о неоригинальной продукции, пояснил Опарин.
Жителей двух районов Курской области эвакуируют
Тротуары на улицах Флерова и Энтузиастов в Дубне отремонтируют осенью
РЭО опубликовал деловую программу РЭФ-2024
Лекцию об Александре Невском провели в школе «Лига первых» в Химках
Омбудсмен Головнев помог предпринимателю решить вопрос с дорогой в Балашихе
Стационар Детского клинического центра имени Рошаля принял первых пациентов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте