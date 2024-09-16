Доцент кафедры Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, как отличить поддельный парфюм от оригинала. Он посоветовал покупать духи только в магазинах крупных сетей, сообщил News.ru .

Химик также рекомендовал обращать внимание на упаковку средства. Низкое качество печати, неточности и опечатки — признаки фальсификата.

«Бренды заботятся о деталях», — отметил эксперт.

Еще один тревожный сигнал — сомнительные ингредиенты. Синтетика и растворитель в составе свидетельствуют о неоригинальной продукции, пояснил Опарин.