Химик Константинов: доля вредных компонентов в отечественной косметике не превышает допустимую норму

Биотехнолог, химик Андрей Константинов в беседе с радио «Говорит Москва» прокомментировал информацию о вреде отечественной продукции для красоты. Ранее об этом заявили исследователи Национального союза защиты прав потребителей.

По словам эксперта, какая-то доля вредных компонентов действительно присутствует в косметике, однако она не превышает допустимую норму.

«То, что некоторые ингредиенты технически особенные неполезны, это не значит, что они являются смертельно опасными», — сказал Константинов.

Консерванты, разрыхлители, SPF-факторы и всякие технические компоненты не грозят немедленной смертью при их минимальном использовании, добавил химик.