Химик Дорохов: «жидкие утюги» полезны для одежды из полиэстера и нейлона

Популярность так называемых жидких утюгов основана на их способности быстро разглаживать складки на одежде. Основу этих средств составляет вода, дополненная смягчающими агентами, такими как катионные поверхностно-активные вещества или силиконы, объяснил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в разговоре с Life .

Специалист отметил, что для плотных тканей используются формулы с энзимами, а для синтетики — составы с антистатическими добавками. Важно выбирать мягкие компоненты для деликатных материалов, таких как шелк или шерсть.

«Антистатики уменьшают статическое электричество, которое может возникнуть при глажке синтетических тканей, поэтому средства с такими компонентами будут особенно полезны для одежды из полиэстера и нейлона», — добавил эксперт.

Спрей необходимо распылить на чистую и сухую ткань, дав ему немного впитаться, затем слегка разгладить одежду руками. Хранить средство рекомендуется в темном и прохладном месте, плотно закрыв флакон, чтобы предотвратить испарение активных веществ, заключил химик.