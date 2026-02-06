Химик Дорохов рекомендовал не оставлять документы в машине при морозе

Кандидат химических наук и доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов предупредил в беседе с Life.ru , что в сильный мороз оставлять документы в автомобиле небезопасно.

Как объяснил эксперт, низкая температура может негативно повлиять на состояние бумаг. Когда водитель, создавая влагу при дыхании, заходит в салон, на остывшей бумаге образуется конденсат, и документы намокают.

Чтобы защитить документы от влаги в любое время года, специалист рекомендовал использовать водонепроницаемую обложку, добавил Infox.ru.