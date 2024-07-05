Химик Дорохов рассказал, что жесткая вода может испортить бытовую технику

Жесткая вода может испортить бытовую технику, когда оседает в виде налета на некоторых элементах. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал химик Андрей Дорохов.

Специалист привел в пример работу стиральной машины, когда на ТЭНе скапливается налет — он и приводит к перегреву техники.

«Постепенно ухудшается качество выстиранного белья, а затем техника выходит из строя. В посудомоечных агрегатах жесткая вода оставляет белые пятна на стекле и тоже со временем ломает устройство», — процитировал kp.ru Дорохова.

Чтобы самостоятельно проверить жесткость воды, необходимо погрузить в воду тест-полоски, а затем сравнить их по цвету с прилагаемой шкалой.