Химик Дорохов предупредил об опасности фумигаторов для кошек

Электрические фумигаторы с инсектицидами могут серьезно навредить домашним животным, особенно кошкам, сообщает Газета.ru .

Доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов объяснил, что кошачья печень хуже расщепляет и выводит синтетические яды, чем человеческая.

Наиболее токсичными для питомцев химик назвал пиретроиды, включая перметрин и дельтаметрин, а также фосфорорганические соединения. Даже небольшие дозы, безопасные для людей, способны вызвать у животного тяжелое отравление, пишет kp.ru.

Длительное вдыхание паров фумигаторов негативно влияет на нервную систему и обмен веществ.

Признаками отравления могут быть вялость, отказ от еды, беспокойство, судороги, слюнотечение, рвота, кашель, затрудненное дыхание и потеря координации. В таком случае животное нужно вынести на свежий воздух и срочно обратиться к ветеринару.

Дорохов посоветовал отказаться от «человеческих» фумигаторов в доме с питомцами. Если прибор необходим, животное нельзя оставлять с ним в одной комнате: расстояние должно составлять не менее двух-трех метров, а помещение после работы устройства следует проветривать 30–40 минут.