HH.ru: водители, грузчики и курьеры возглавили топ самых востребованных профессий

Самыми востребованными профессиями с начала года стали грузчики и курьеры. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на аналитиков hh.ru.

Именно этих вакансий я января было опубликовано больше всего. Третье место досталось грузчикам. Их в России тоже наблюдается острая нехватка.

Как добавил сайт KP.RU, больше всего неквалифицированные специалисты требуются в Петербурге и Москве.