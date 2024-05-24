HH.ru: водители, грузчики и курьеры возглавили топ самых востребованных профессий
Самыми востребованными профессиями с начала года стали грузчики и курьеры. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на аналитиков hh.ru.
Именно этих вакансий я января было опубликовано больше всего. Третье место досталось грузчикам. Их в России тоже наблюдается острая нехватка.
Как добавил сайт KP.RU, больше всего неквалифицированные специалисты требуются в Петербурге и Москве.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте