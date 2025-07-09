hh.ru: вакансии в сфере продаж и клиентского сервиса стали самыми популярными в Новосибирской области

Всего в июне работодатели опубликовали больше 27 тысяч вакансий. По данным аналитиков, наиболее популярны оказались вакансии в сфере продаж и обслуживания клиентов, рабочих специальностей и производственных профессий.

Рост количества открытых позиций составил 4%, причем максимальный прирост наблюдается в индустрии туризма и общественного питания (+12%). Сокращение вакансий отмечено в фитнес-индустрии и бьюти-секторе (-6%). Кроме того, заработная плата новосибирцев вошла в список лучших в стране.