hh.ru: вакансии в сфере продаж и клиентского сервиса стали самыми популярными в Новосибирской области

Специалисты сервиса hh.ru выяснили, какие профессии пользуются наибольшим спросом в Новосибирской области. С результатами исследования ознакомился сайт atas.info.

Всего в июне работодатели опубликовали больше 27 тысяч вакансий. По данным аналитиков, наиболее популярны оказались вакансии в сфере продаж и обслуживания клиентов, рабочих специальностей и производственных профессий.

Рост количества открытых позиций составил 4%, причем максимальный прирост наблюдается в индустрии туризма и общественного питания (+12%). Сокращение вакансий отмечено в фитнес-индустрии и бьюти-секторе (-6%). Кроме того, заработная плата новосибирцев вошла в список лучших в стране.

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