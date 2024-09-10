HH.ru: в сентябре петербургские работодатели чаще всего искали сотрудников в сфере образования

В сентябре 2024 года работодатели Санкт-Петербурга чаще всего искали сотрудников в сфере науки и образования. Так, за месяц они разместили 3,2 тысячи вакансий, что на 34% больше прошлогодних показателей, сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.