hh.ru: треть петербургских компаний выделяют на подарки работникам не более тысячи рублей

В Санкт-Петербурге 58% компаний планируют поздравить своих работников с праздниками подарочными сертификатами. Популярностью также пользуется корпоративный мерч и брендированные сувениры, их выбрали 35 и 39% работодателей соответственно. Об этом пишет сайт «Петроград» со ссылкой на исследование hh.ru.
Отмечается, что сотрудники каждой четвертой организации получат в подарок худи или футболку. Некоторым подарят продукты питания, деликатесы и электронику.
Что касается бюджета, то большинство работодателей — 41% — готовы выделить от одной до трех тысяч рублей на подарок каждому сотруднику. Еще 27% стараются потратить не больше тысячи рублей, лишь 3% компаний могут позволить себе сюрпризы дороже 10 тысяч рублей.
Глава Воскресенска Алексей Малкин встретился с председателями жилых домов
Школа мозаики в Лобне стала призером всероссийского конкурса
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 19 ноября
Сын мигрантов в Петербурге ударил школьника ногой в лицо
Конкурс чтецов прошел в Лобне
Школа № 3 в Чехове отметила 85-летний юбилей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте