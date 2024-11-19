hh.ru: треть петербургских компаний выделяют на подарки работникам не более тысячи рублей

В Санкт-Петербурге 58% компаний планируют поздравить своих работников с праздниками подарочными сертификатами. Популярностью также пользуется корпоративный мерч и брендированные сувениры, их выбрали 35 и 39% работодателей соответственно. Об этом пишет сайт «Петроград» со ссылкой на исследование hh.ru.

Отмечается, что сотрудники каждой четвертой организации получат в подарок худи или футболку. Некоторым подарят продукты питания, деликатесы и электронику.

Что касается бюджета, то большинство работодателей — 41% — готовы выделить от одной до трех тысяч рублей на подарок каждому сотруднику. Еще 27% стараются потратить не больше тысячи рублей, лишь 3% компаний могут позволить себе сюрпризы дороже 10 тысяч рублей.