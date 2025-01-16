Исследование, проведенное экспертами сервиса hh.ru, показало, что средний уровень зарплаты в Нижегородской области составляет 65 тысяч рублей, а это на 10 тысяч рублей выше, чем годом ранее. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru .

Наиболее высокие заработные платы встречаются в сферах топ-менеджмента (около 115 тысяч рублей), автомобильного бизнеса (101 тысяча рублей), стратегического управления и консалтинга (100 тысяч рублей). Хороший доход возможен также в логистике и перевозках (94 тысячи), строительстве (83 тысячи), сельском хозяйстве (82 тысячи). Рабочим разных профилей предлагают 80 тысяч рублей в месяц.

Значительное повышение зарплат за прошедший год наблюдалось среди администраторов, менеджеров АХО и секретарей (+25 тысяч), курьеров, сотрудников склада, водителей (+22 тысячи), специалистов по ремонту и продаже автомобилей (+21 тысяча), агрономов и технологов (+18 тысяч).