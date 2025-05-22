hh.ru: спрос на фармацевтов в Петербурге вырос за год на 23%

За последний год в Санкт-Петербурге заметно увеличился спрос на фармацевтов — рост составил 23%. Однако специалисты в области фармацевтики по-прежнему остаются одними из самых дефицитных медицинских работников в стране, сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на результаты исследования сервиса hh.ru.

Согласно данным аналитиков, в период с января по апрель 2025 года в России было открыто около 17,2 тысячи вакансий для фармацевтических сотрудников.

Москва остается лидером по количеству соответствующих предложений — здесь насчитывается примерно три тысячи вакансий, что составляет 17% от общего числа по стране. В Северной столице число вакансий для фармацевтов увеличилось почти на четверть по сравнению с предыдущим годом и превысило тысячу предложений.

Средняя зарплата для фармацевтов в России за первые четыре месяца текущего года составила 68,1 тысячи рублей, что на 6,5 тысячи рублей больше, чем в аналогичный период прошлого года, добавил телеканал «Санкт-Петербург».