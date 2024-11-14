hh.ru: самыми высокооплачиваемыми специалистами оказались сварщики и риелторы

В топе самых высокооплачиваемых вакансий последнего квартала 2024 года оказали риелторы и сварщики. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на аналитиков онлайн-платформы hh.ru.

По их данным, сварщикам предлагают до 196 тысяч рублей. С такой зарплатой они уступили лишь DevOps-инженерам, оклад которых составляет 246 тысяч рублей.

Кроме того, в топ-5 также входят риелторы, токари и производители работ. Их средний заработок на сегодняшний день составляет 164,3 тысячи, 147,2 тысячи и 138,6 тысячи рублей соотвественно. Все специальности, занявшие самые высокие строчки в рейтинге, показали рост зарплат в последний год от 10% до 76%.