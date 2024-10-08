hh.ru: Сахалинская область стала лидером по уровню зарплат для врачей в России

Сахалинь занимает лидирующую позицию в России по зарплатам медиков, предлагая более 150 тысяч рублей. Аналитики hh.ru выяснили, что врачи являются одними из наиболее востребованных специалистов в различных регионах страны, сообщило «ФедералПресс» .

В среднем по России на одну врачебную вакансию приходится 1,5 активных резюме, в то время как на Сахалине этот показатель достигает двух резюме на вакансию, что свидетельствует о почти полном отсутствии конкуренции за рабочие места среди медиков.

Согласно информации профильного сервиса, медианная зарплата врачей в России в третьем квартале 2024 года составила 93,8 тысячи рублей, тогда как на Сахалине она достигает 151,9 тысячи рублей. Среди других регионов с высокими предложениями зарплат выделяются Чеченская Республика 150 тысяч рублей, Республика Саха 135,1 тысячи рублей), ЯНАО 129,8 тысячи рублей и Москва со 129,6 тысячи рублей.