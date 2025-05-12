hh.ru: розничная торговля стала лидирующей сферой с дефицитом кадров в Удмуртии

Розничная торговля вновь лидирует в списке сфер с наибольшим дефицитом работников в Удмуртии. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на исследование платформы hh.ru.

По данным аналитиков, конкуренция у продавцов в регионе составляет всего 1,3 резюме на место при норме 4–7,9. Месяцем ранее этот показатель был выше на 0,1 пункта, а сейчас число резюме снизилось на 4%. Медианная зарплата в рознице — 47,7 тысяч рублей, это на 0,9% больше, чем в марте.

Также ощущается нехватка специалистов в областях медицины и фармацевтики, продаж и обслуживания клиентов, производства и сервисного обслуживания.