hh.ru: петербуржцы стали чаще искать работу и подработку этим летом

В Санкт-Петербурге наблюдается рост конкуренции за рабочие места среди горожан. Этим летом жители Северной столицы стали искать работу и подработку на 23% чаще, сообщила Neva.Today со ссылкой на результаты исследования сервиса hh.ru.
Соответствующую ситуацию аналитики связали с выходом на рынок труда выпускников образовательных учреждений. Кроме того, некоторые компании сокращают активность из-за сезона, что также влияет на уровень конкуренции среди соискателей.
В сфере страхования и инвестиций по-прежнему сложно найти работу, а в розничной торговле не хватает работников, добавил «ФедералПресс».
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