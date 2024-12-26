hh.ru переработки перед новогодними каникулами затрагивают 40% петербуржцев

В Петербурге около 40% жителей перерабатывают на последней неделе декабря, передает NevaToday со ссылкой на пресс-служба hh.ru.

Опрос показал, что переработки в этом месяце затрагивают жизнь 40% респондентов. При этом 14% опрошенных горожан работают сверхурочно несколько раз в течение месяца, а 33% петербуржцев никогда не перерабатывали.

Ежедневно на один-два часа задерживаются на работе в декабре в среднем 22% жителей культурной столицы. Еще 15% перерабатывают больше чем на три-четыре часа, 13% — больше чем на один-два часа.

Для 25% опрошенных причина переработок заключается в позиции руководства, еще 26% работают сверхурочно по собственному желанию. Также 21% горожан перерабатывает из-за большого количества проектов в конце года.

Последняя рабочая неделя перед праздниками дается тяжелее всего. Все шесть дней на ней придется работать 59% горожан.