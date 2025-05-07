hh.ru: педагоги Петербурга стали получать на 20% больше

Доходы педагогов в Санкт-Петербурге увеличились на 21% за год, но все еще не сравнялись с московскими зарплатами. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.
Средняя зарплата учителя в Северной столице составляет 60 800 рублей. Это на 21% больше, чем в прошлом году. Но даже такой рост не позволяет городу войти в десятку регионов — лидеров по уровню зарплат педагогов.
В Москве сотрудникам школ предлагают около 81 100 рублей, а в Камчатском крае — 80 тысяч рублей. В Северо-Западном федеральном округе Петербург — лидер по зарплатам учителей; он опережает Мурманскую и Архангельскую области.
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