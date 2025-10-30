HH.RU: менеджеры по продажам стали самой популярной профессией в России

Согласно исследованию hh.ru, самой востребованной профессией у россиян стали менеджеры по продажам. В третьем квартале 2025 года на такие вакансии откликнулись более 11,5 миллиона раз — это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил сайт KP.RU .

На втором месте по популярности оказались программисты с более чем 8,5 миллиона откликов, что на 51% больше прошлогоднего показателя. Третье место заняли менеджеры по маркетингу с более чем 4,5 миллиона откликов, что на 96% выше.

Ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Яков Якубович объяснил ажиотаж вокруг менеджеров по продажам тремя факторами: низким барьером для входа, осязаемостью результата и высоким потенциалом дохода, а также огромным и стабильным спросом.

По мнению эксперта, сфера продаж предлагает прямую зависимость дохода от личных усилий, а также множество направлений для работы, таких как B2B-решения, недвижимость и автомобили, а также массовые товары. Медианная зарплата менеджера по продажам составляет 79 200 рублей.