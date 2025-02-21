hh.ru: юристы чаще финансистов прибегают к нецензурной лексике

Рекрутинговая платформа hh.ru провела опрос среди профессионалов разных отраслей, чтобы узнать их отношение к использованию нецензурной лексики на рабочем месте. Результаты показали, что большинство свердловчан допускают употребление мата на работе, особенно в моменты сильного стресса. Об этом написал «ФедералПресс» .

Наиболее склонными к употреблению ненормативной лексики оказались представители рабочих профессий и юристы. Реже прибегают к мату финансисты, бухгалтеры и медицинские работники.

Запрет на использование нецензурной лексики действует лишь в 23% организаций. 67% сотрудников утверждают, что избегают мата в официальных ситуациях, но позволяют себе его в неформальных разговорах. Еще 10% респондентов признают, что сквернословие на их рабочем месте является обычной практикой.

Молодежь в возрасте 18–24 лет (25%) воспринимает употребление нецензурной лексики на работе как норму гораздо чаще, чем старшее поколение (4%).