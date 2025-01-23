По данным организации, нижегородцы, ищущие работу в январе, в среднем ожидают зарплату в размере 64 тысяч рублей ежемесячно. Наибольшие зарплатные ожидания зафиксированы среди специалистов топ-менеджмента, стратегии и инвестиций, а также строительства и недвижимости. В этих сферах соискатели надеются зарабатывать не менее 130 тысяч рублей в месяц.

В 2024 году зарплаты выросли у 41% жителей Нижегородской области, у 35% остались на прежнем уровне, а у 13% снизились.