hh.ru: 64 тыс. рублей — уровень желаемой зарплаты жителей Нижегородской области

Сервис hh.ru провел исследование и выяснил уровень желаемой зарплаты у жителей Нижегородской области. Результаты работы опубликовал сайт pravda-nn.ru.

По данным организации, нижегородцы, ищущие работу в январе, в среднем ожидают зарплату в размере 64 тысяч рублей ежемесячно. Наибольшие зарплатные ожидания зафиксированы среди специалистов топ-менеджмента, стратегии и инвестиций, а также строительства и недвижимости. В этих сферах соискатели надеются зарабатывать не менее 130 тысяч рублей в месяц.

В 2024 году зарплаты выросли у 41% жителей Нижегородской области, у 35% остались на прежнем уровне, а у 13% снизились.

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