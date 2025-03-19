hh.ru: 10% петербуржцев считают, что их дети станут миллионерами

Каждый десятый житель Санкт-Петербурга уверен, что его ребенок в будущем будет зарабатывать более миллиона рублей в месяц. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на результаты исследования сервиса hh.ru.

Большинство родителей все-таки рассчитывают на меньшие суммы. Примерно четверть респондентов назвали приемлемым доход в 200–300 тысяч рублей, 11% рассчитывают на сумму от 300 до 500 тысяч, а 14% — от 500 тысяч до миллиона. Лишь 2% участников устроила бы зарплата на уровне 50–100 тысяч рублей.

При этом высокий доход как главный фактор выбора профессии рассматривают только 15% опрошенных. Половина респондентов уверены, что для детей важнее заниматься любимым делом.