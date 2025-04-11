HeadHunter: специалисты из IT-сферы в России получают самые высокие зарплаты

В апреле 2025 года специалисты из IT-сферы в России получают самые высокие зарплаты. Особенно это касается дата-сайентистов, которым работодатели готовы платить в среднем 267,5 тысячи рублей. Об этом сообщила рекрутинговая платформа HeadHunter, данные которой приводит «Газета.Ru» .

Руководители групп разработки — на втором месте по уровню зарплат с доходом в 222,6 тысячи рублей, а DevOps-инженеры замыкают тройку лидеров с зарплатой в 204,4 тысячи рублей. В десятку также вошли коммерческий и финансовый директора (оба — с зарплатой 200 тысяч рублей), директор по маркетингу и PR, операционный директор, системный аналитик, агент по недвижимости и руководитель строительного проекта (все — с зарплатой от 166,6 до 185 тысяч рублей), написал сайт sibdepo.ru.

Средняя предлагаемая зарплата в марте по России составила 74,9 тысячи рублей — это на 9,9 тысячи выше, чем год назад, и на 1,3 тысячи больше, чем в феврале. При этом доля высокооплачиваемых вакансий — всего 1,4% от общего числа на рынке.