Губернатор Тюменской области Моор заявил о продлении особого противопожарного режима

Власти Тюменской области приняли решение о продлении особого противопожарного режима. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал главы региона Александра Моора.

Гражданам запретили посещать леса до 26 июня.

«Идем на этот шаг, чтобы максимально снизить вероятность возникновения возгораний. В этом году статистика, конечно, не сравнится с прошлогодней. Пожаров в разы меньше», — написал губернатор.

По его словам, за два дня в области зафиксировали 17 ландшафтных пожаров, а также один лесной, добавил RT.

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