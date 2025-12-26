Губернатор Мурманской области Чибис назвал план развития Арктики «мегапроектом 21 века»

Комплексный проект развития Арктики, разработанный по инициативе президента России Владимира Путина, предусматривает реализацию пяти основных направлений, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью «Интерфаксу» .

Первая составляющая проекта направлена на обеспечение национальной безопасности, предусматривая модернизацию инфраструктуры закрытых административных образований и создание современной аварийно-спасательной системы вдоль Трансарктического транспортного коридора, написал сайт vecherka-spb.ru.

Вторая линия фокусируется на разработке минеральных ресурсов Арктики. Чибис подчеркнул, что текущие месторождения истощаются, и после 2035 года потребуется масштабная разведка и строительство инфраструктурных объектов для продолжения транспортировки полезных ископаемых.

Проект назван губернатором мегапроектом XXI века, способным превратить Арктику в ключевой центр промышленной и энергетической мощи России. План развития предусматривает интеграцию научных разработок, технологических новинок и экологических подходов для устойчивого развития региона.