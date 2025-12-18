Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил о внедрении в различные сферы жизни региона более 30 решений ИИ

Власти Липецкой области подвели итоги внедрения цифровых технологий за 2025 год. По словам губернатора Игоря Артамонова, в регионе начали использовать более 30 решений на основе искусственного интеллекта. Об этом написало АБН24 .

В социальной защите благодаря информационным системам и Process Mining сроки оформления пособий сократились в четыре раза — с 20 до 5 дней. Также в десять раз уменьшилось количество жалоб на работу служб.

В сфере здравоохранения сервисы на базе ИИ позволили сократить время ожидания приема в поликлиниках на 30 %.

Липецкая область активно сотрудничает с федеральным центром. Соглашение с Минцифры открыло доступ к общероссийским базам данных для разработки новых сервисов, например, цифрового помощника для владельцев домашних животных на Госуслугах.

Регион формирует уникальные данные для обучения ИИ-моделей и делится ими с другими субъектами. Это информация о состоянии дорог, расположении контейнерных площадок, парковках и мониторинге лесов с помощью дронов.

Среди значимых разработок — система цифрового контроля лесных возгораний и интеллектуальная модель расчета стоимости сельхозземель, отмеченная наградой AI Journey.

Игорь Артамонов подчеркнул, что 30 запущенных технологий — это результат многолетней программы цифровой трансформации, которая улучшает жизнь людей. Следующая задача — распространить успешный опыт использования ИИ на все направления регионального управления.